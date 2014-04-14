الجنيه المصري يتراجع في عطاء البنك المركزي والسوق السوداء

القاهرة 14 أبريل نيسان (رويترز) - تراجع الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي في السوق السوداء اليوم الاثنين بعد أن سجل أدنى مستوى في ستة أشهر الأسبوع الماضي.

وقال البنك المركزي إن أقل سعر مقبول في عطاء بيع الدولار بلغ 6.9702 جنيه مقارنة مع 6.9651 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس.

ويتحدد نطاق سعر الدولار المسموح للبنوك على أساس نتيجة عطاء البنك المركزي مما يمنحه تحكما فعليا في أسعار الصرف بالسوق الرسمية.

وقال متعامل إن البنوك باعت الدولار بسعر 6.9902 جنيه للمعاملات التجارية وبسعر 7.012 جنيه لتعاملات الأفراد اليوم.

وفي السوق السوداء قال متعامل إنه يجري تداول الدولار اليوم بسعر حوالي 7.49 جنيه مقارنة مع 7.47 جنيه أمس الأحد.

وقال البنك المركزي إنه باع 38.3 مليون دولار اليوم بعد أن عرض 40 مليون دولار.

وقال البنك المركزي المصري في وقت سابق هذا الشهر إنه غطى جميع التحويلات الدولارية المتأخرة للمستثمرين الأجانب الراغبين في إخراج أموالهم من البلاد لكنه لم يذكر القيمة.

وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 17.414 مليار دولار في مارس آذار مقارنة مع 17.307 مليار دولار في فبراير شباط و36 مليار دولار قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس إن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في المدن استقر عند 9.8 بالمئة في مارس آذار دون تغير عن فبراير شباط. وارتفع المعروض النقدي (ن2) بنسبة 17.02 بالمئة في عام حتى نهاية فبراير شباط.