الجنيه المصري يتراجع في السوق الرسمية ويستقر في السوق السوداء
القاهرة 16 أبريل نيسان (رويترز) - تراجع الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لكنه استقر في السوق السوداء اليوم الأربعاء بعد أن سجل أدنى مستوى في ستة أشهر الأسبوع الماضي.
وقال البنك المركزي إن أقل سعر مقبول في عطاء بيع الدولار بلغ 6.9750 جنيه مقارنة مع 6.9702 جنيه في العطاء السابق يوم الاثنين.
ويغذي نقص الدولار السوق السوداء. وقال متعامل في السوق الموازية إن الدولار معروض بسعر 7.49 جنيه اليوم دون تغير عن يوم الاثنين.
وقال البنك المركزي إنه باع 38.3 مليون دولار اليوم بعد أن عرض 40 مليون دولار.
وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 17.414 مليار دولار في مارس آذار مقارنة مع 17.307 مليار دولار في فبراير شباط و36 مليار دولار قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأسبوع الماضي إن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في المدن استقر عند 9.8 بالمئة في مارس آذار دون تغير عن فبراير شباط. وارتفع المعروض النقدي (ن2) بنسبة 17.02 بالمئة في عام حتى نهاية فبراير شباط حسبما ذكر البنك المركزي الشهر الماضي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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