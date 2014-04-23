الجنيه المصري يتراجع في السوق الرسمية ويرتفع في السوق السوداء

القاهرة 23 أبريل نيسان (رويترز) - تراجع الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي اليوم الأربعاء لكنه ارتفع في السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إن أقل سعر مقبول في عطاء بيع الدولار بلغ 6.9853 جنيه مقارنة مع 6.9802 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس قبل عطلة طويلة.

ويغذي نقص الدولار السوق السوداء لكن العملة الأمريكية انخفضت اليوم قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة حيث عمد الناس إلى تأجيل الشراء حتى الأسبوع القادم. وقال متعامل في السوق الموازية إن الدولار معروض بسعر 7.37 جنيه اليوم مقارنة مع 7.47 يوم الخميس.

وقال البنك المركزي إنه باع 38.3 مليون دولار اليوم بعد أن عرض 40 مليون دولار.