Wed 9 Aug 2017 | 5:13 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الجنيه المصري يتراجع في السوق الرسمية والسوق السوداء

Mon Apr 28, 2014 11:42am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 28 أبريل نيسان (رويترز) - تراجع الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي وفي السوق السوداء اليوم الاثنين.

وقال البنك المركزي إن أقل سعر مقبول في عطاء بيع الدولار بلغ 6.9900 جنيه مقارنة مع 6.9853 جنيه في العطاء السابق يوم الأربعاء.

وقال متعامل في السوق الموازية إن الدولار معروض بسعر 7.48 جنيه اليوم مقارنة مع 7.37 يوم الأربعاء.

وقال البنك المركزي إنه باع 39.2 مليون دولار اليوم بعد أن عرض 40 مليون دولار.

وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي 17.414 مليار دولار في مارس آذار مقارنة مع 17.307 مليار دولار في فبراير شباط لكنها تظل أقل بكثير من 36 مليار دولار قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 والتي تلاها هبوط حاد لقيمة العملة. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 