صباح الخير من رويترز
الاثنين 5 مايو أيار
أهم الأنباء الإقليمية
* نائب رئيس البرلمان الليبي يبطل تعيين معيتيق رئيسا للوزراء
* أنصار بيت المقدس تعلن مسؤوليتها عن هجومين بسيناء المصرية.
* وكالة الأنباء اليمنية: مقتل 37 متشددا في عملية للجيش بجنوب البلاد.
* مصدر: انتحاري يقتل ستة جنود في جنوب اليمن.
* الأسد يدعو للتعاون في نقل مساعدات دون المساس "بالسيادة".
* مجموعة مراقبة: الاقتتال الداخلي يجبر أكثر من 60 ألفا على الهرب في سوريا.
* جيران سوريا يطلبون إيصال مساعدات للاجئين في سوريا لتقليل تدفقهم على الخارج يتبع