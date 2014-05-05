الجنيه المصري يتراجع في السوق الرسمية والسوق السوداء

القاهرة 5 مايو أيار (رويترز) - تراجع الجنيه المصري للمرة السابعة على التوالي في عطاء البنك المركزي اليوم الاثنين وقال اثنان من المتعاملين في سوق الصرف بالقاهرة إنه سجل أضعف مستوى منذ يوليو تموز حين قام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي.

وقال البنك المركزي إنه باع 40 مليون دولار وهو إجمالي المبلغ المعروض وبلغ أقل سعر مقبول 7.005 جنيه مقارنة مع 6.9976 جنيه في العطاء السابق يوم الأربعاء.