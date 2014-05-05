Wed 9 Aug 2017 | 5:13 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

الجنيه المصري يتراجع في السوق الرسمية والسوق السوداء

Mon May 5, 2014 10:52am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 5 مايو أيار (رويترز) - تراجع الجنيه المصري للمرة السابعة على التوالي في عطاء البنك المركزي اليوم الاثنين وقال اثنان من المتعاملين في سوق الصرف بالقاهرة إنه سجل أضعف مستوى منذ يوليو تموز حين قام الجيش بعزل الرئيس محمد مرسي.

وقال البنك المركزي إنه باع 40 مليون دولار وهو إجمالي المبلغ المعروض وبلغ أقل سعر مقبول 7.005 جنيه مقارنة مع 6.9976 جنيه في العطاء السابق يوم الأربعاء.

وقال متعامل في السوق السوداء إن الدولار يباع بسعر 7.50 جنيه مقارنة مع 7.47 أمس الأحد. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 