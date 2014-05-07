الاحتياطي الأجنبي في مصر يرتفع إلى 17.489 مليار دولار في أبريل

القاهرة 7 مايو أيار (رويترز) - قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 17.489 مليار دولار في أبريل نيسان من 17.414 مليار في مارس آذار.

وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية بشدة بعد انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك ولكنها تحسنت العام الماضي حين قدمت دول خليجية مساعدات بمليارات الدولارات إلى مصر بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي عقب احتجاجات على حكمه. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)