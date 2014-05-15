الجنيه المصري يتراجع في السوق الرسمية ويرتفع في السوق السوداء

القاهرة 15 مايو أيار (رويترز) - واصل الجنيه المصري تراجعه في عطاء البنك المركزي اليوم الخميس حيث باع البنك 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1026 جنيه وذلك بعد يوم من تسجيل العملة المحلية أدنى مستوى لها على الإطلاق في السوق الرسمية خلال عطاء استثنائي لبيع الدولار.

وقال اثنان من المتعاملين في السوق السوداء إن الجنيه ارتفع في السوق الموازية بعد عطاء الأربعاء الاستثنائي الذي بلغت قيمته 1.1 مليار دولار. وقال أحدهما إن السعر بلغ اليوم 7.46-7.50 جنيه للدولار مقارنة مع 7.51-7.53 قبل العطاء. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)