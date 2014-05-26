الجنيه المصري يواصل التراجع رسميا ويرتفع في السوق السوداء

القاهرة 26 مايو أيار (رويترز) - سمح البنك المركزي المصري بمزيد من التراجع للعملة المحلية الجنيه في عطاء بيع الدولار اليوم الإثنين بينما ارتفعت العملة في السوق السوداء مع بدء انتخابات الرئاسة في مصر.

ويغذي نقص مزمن في الدولار السوق السوداء المزدهرة في مصر. وأدت القلاقل السياسية بعد انتفاضة 2011 على حكم حسني مبارك إلى نزوح المستثمرين الأجانب وعزوف السياح وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.

وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1352 جنيه مقارنة مع 7.1226 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس. وعرض البنك 40 مليون دولار.

ويصف متعاملون بسوق الصرف واقتصاديون سماح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض بشكل تدريجي بالخفض المحكوم. ولم يذكر البنك المركزي سببا للسماح للعملة بالانخفاض في الأسابيع الأخيرة.

وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح بها للبنوك على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية.

وفي السوق السوداء قال متعاملون إن السعر اليوم بلغ 7.45-7.48 جنيه للدولار مقارنة مع 7.50-7.53 يوم الخميس.

وبحسب كابيتال إيكونوميكس تراجع الجنيه نحو 2.3 بالمئة مقابل الدولار هذا العام.