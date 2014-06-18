الجنيه المصري مستقر في السوقين الرسمية والسوداء

القاهرة 18 يونيو حزيران (رويترز) - استقر الجنيه المصري دون تغير يذكر في عطاء البنك المركزي اليوم الأربعاء وكذلك في السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول في عطاء اليوم 7.1401 جنيه دون تغير عن العطاء السابق يوم الاثنين. وعرض البنك 40 مليون دولار.

وقال متعامل في السوق السوداء إن الدولار معروض بسعر 7.39 جنيه اليوم الأربعاء وهو نفس سعر يوم الاثنين.