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الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية وينخفض في السوداء

Mon Jun 30, 2014 10:18am GMT
 
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القاهرة 30 يونيو حزيران (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري دون تغير في عطاء للبنك المركزي لبيع دولارات اليوم الاثنين بينما تراجع في السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إنه باع 39.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه مقابل الدولار دون تغيير عن سعره في العطاء السابق يوم الخميس. وكان البنك قد عرض 40 مليون دولار للبيع.

وقال متعامل إنه تم عرض الدولار للبيع بسعر 7.40 جنيه في السوق السوداء اليوم الاثنين مقارنة مع 7.38 جنيه للدولار يوم الأحد.

وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية. (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 