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الجنيه المصري مستقر في السوقين الرسمية والسوداء

Wed Jul 2, 2014 10:30am GMT
 
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القاهرة 2 يوليو تموز (رويترز) - استقر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار وفي السوق السوداء اليوم الأربعاء.

وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الاثنين.

ويتحرك السعر الرسمي في نطاق ضيق منذ مطلع يونيو حزيران بعد أن سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض في مايو أيار. وعرض البنك 40 مليون دولار اليوم.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار 7.38 جنيه دون تغير عن أمس الثلاثاء ومقارنة مع 7.40 جنيه يوم الاثنين.

وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يعطيه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 