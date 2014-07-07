الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية وينخفض في السوداء

القاهرة 7 يوليو تموز (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري في عطاء للبنك المركزي لبيع دولارات اليوم الاثنين لكن العملة انخفضت في السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه مقابل الدولار دون تغير عن سعره في العطاء السابق يوم الخميس.

وظلت أسعار البنك تدور في نطاق ضيق جدا منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض البنك 40 مليون دولار للبيع اليوم.

وفي السوق السوداء تم تداول الدولار مقابل 7.37 جنيه مقارنة مع 7.33 جنيه للدولار يوم الخميس.