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الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية وينخفض في السوداء

Mon Jul 7, 2014 10:46am GMT
 
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القاهرة 7 يوليو تموز (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري في عطاء للبنك المركزي لبيع دولارات اليوم الاثنين لكن العملة انخفضت في السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه مقابل الدولار دون تغير عن سعره في العطاء السابق يوم الخميس.

وظلت أسعار البنك تدور في نطاق ضيق جدا منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض البنك 40 مليون دولار للبيع اليوم.

وفي السوق السوداء تم تداول الدولار مقابل 7.37 جنيه مقارنة مع 7.33 جنيه للدولار يوم الخميس.

وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية. (إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 