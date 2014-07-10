الجنيه المصري يستقر في عطاء المركزي ويتراجع قليلا في السوق السوداء
القاهرة 10 يوليو تموز (رويترز) - استقر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع دولارات اليوم الخميس ولكنه تراجع قليلا في السوق السوداء.
وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه مقابل الدولار دون تغير عن سعره في العطاء السابق أمس الأربعاء.
وتتحرك أسعار البنك في نطاق ضيق جدا منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض البنك 40 مليون دولار للبيع اليوم.
وفي السوق السوداء جرى تداول الدولار مقابل 7.38 جنيه بانخفاض طفيف عن سعره أمس البالغ 7.37 جنيه للدولار.
وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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