الجنيه المصري مستقر في عطاء البنك المركزي
القاهرة 6 أغسطس آب (رويترز) - استقر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الأربعاء وارتفع قليلا في السوق السوداء.
وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعره في العطاء السابق يوم الاثنين.
ويتحرك السعر في نطاق ضيق جدا منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض البنك 40 مليون دولار اليوم.
وفي السوق السوداء قال متعامل إنه جرى تداول الدولار بسعر 7.385 جنيه مقارنة مع 7.40 جنيه يوم الاثنين.
وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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