الجنيه المصري مستقر في عطاء البنك المركزي

القاهرة 7 أغسطس آب (رويترز) - استقر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الخميس وانخفض قليلا في السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعره في العطاء السابق أمس الأربعاء.

ويتحرك السعر في نطاق ضيق جدا منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض البنك 40 مليون دولار اليوم.

وفي السوق السوداء قال متعامل إنه جرى تداول الدولار بسعر 7.39 جنيه مقارنة مع 7.385 جنيه يوم الأربعاء.