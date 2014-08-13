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صباح الخير من رويترز

Wed Aug 13, 2014 3:12am GMT
 
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الأربعاء 13 أغسطس آب

أهم الأنباء الإقليمية

* انتحاري يهاجم نقطة تفتيش قرب منزل رئيس الوزراء العراقي الجديد

* السعودية وتركيا وايران ترحب بتكليف حيدر العبادي بتشكيل حكومة جديدة في العراق.

* الاتحاد الأوروبي يسمح للدول الأعضاء منفردة بتسليح أكراد العراق

* تقرير حقوقي يحث الأمم المتحدة على التحقيق في "قتل ممنهج" اثناء فض اعتصام لانصار الاخوان المسلمين في مصر والقاهرة ترفضه.

* إسرائيل تقول إن محادثات إنهاء حرب غزة لا تحقق تقدما يذكر.

* إسرائيل تقول انها لم تستخدم الفوسفور الابيض هذه المرة في غزة.   يتبع
 