* تقرير حقوقي يحث الأمم المتحدة على التحقيق في "قتل ممنهج" اثناء فض اعتصام لانصار الاخوان المسلمين في مصر والقاهرة ترفضه.

* إسرائيل تقول إن محادثات إنهاء حرب غزة لا تحقق تقدما يذكر.

* إسرائيل تقول انها لم تستخدم الفوسفور الابيض هذه المرة في غزة. يتبع