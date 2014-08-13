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الأربعاء 13 أغسطس آب
أهم الأنباء الإقليمية
* انتحاري يهاجم نقطة تفتيش قرب منزل رئيس الوزراء العراقي الجديد
* السعودية وتركيا وايران ترحب بتكليف حيدر العبادي بتشكيل حكومة جديدة في العراق.
* الاتحاد الأوروبي يسمح للدول الأعضاء منفردة بتسليح أكراد العراق
* تقرير حقوقي يحث الأمم المتحدة على التحقيق في "قتل ممنهج" اثناء فض اعتصام لانصار الاخوان المسلمين في مصر والقاهرة ترفضه.
* إسرائيل تقول إن محادثات إنهاء حرب غزة لا تحقق تقدما يذكر.
* إسرائيل تقول انها لم تستخدم الفوسفور الابيض هذه المرة في غزة. يتبع