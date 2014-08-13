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الجنيه المصري مستقر في السوق الرسمية ومتراجع في السوداء

Wed Aug 13, 2014 10:40am GMT
 
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القاهرة 13 أغسطس آب (رويترز) - استقر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الأربعاء لكنه تراجع تراجعا طفيفا في السوق السوداء.

وقال البنك إنه باع 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعره في العطاء السابق يوم الاثنين.

ويتحرك السعر في نطاق ضيق جدا منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض البنك 40 مليون دولار اليوم.

وفي السوق السوداء قال متعامل إنه جرى تداول الدولار بسعر 7.40 جنيه مقارنة مع 7.39 يوم الاثنين.

وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 