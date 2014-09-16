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الثلاثاء 16 سبتمبر أيلول
أهم الأنباء الإقليمية
* الولايات المتحدة للاسد: حذار أن تتصدى للطائرات الامريكية في سوريا.
* امريكا توسع حملتها في العراق بقصف موقع لتنظيم الدولة الاسلامية جنوب غربي بغداد.
* مؤتمر باريس بشأن العراق يتعهد بتقديم "مساعدة عسكرية مناسبة" للعراق.
* تركيا تبحث اقامة "منطقة عازلة" بمحاذاة حدودها الجنوبية لدرء التهديد من العراق وسوريا.
* الجيش السوري يدمر جسرا حيويا تسيطر عليه الدولة الإسلامية بدير الزور.
* قوات حفتر تسعى لغلق ميناء بنغازي لوقف إمدادات الأسلحة للإسلاميين. يتبع