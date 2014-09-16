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صباح الخير من رويترز

Tue Sep 16, 2014 3:45am GMT
 
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الثلاثاء 16 سبتمبر أيلول

أهم الأنباء الإقليمية

* الولايات المتحدة للاسد: حذار أن تتصدى للطائرات الامريكية في سوريا.

* امريكا توسع حملتها في العراق بقصف موقع لتنظيم الدولة الاسلامية جنوب غربي بغداد.

* مؤتمر باريس بشأن العراق يتعهد بتقديم "مساعدة عسكرية مناسبة" للعراق.

* تركيا تبحث اقامة "منطقة عازلة" بمحاذاة حدودها الجنوبية لدرء التهديد من العراق وسوريا.

* الجيش السوري يدمر جسرا حيويا تسيطر عليه الدولة الإسلامية بدير الزور.

* قوات حفتر تسعى لغلق ميناء بنغازي لوقف إمدادات الأسلحة للإسلاميين.   يتبع
 