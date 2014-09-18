* مجلس النواب الامريكي يوافق على خطة اوباما لتسليح وتدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة

* حصري-مصادر: سوريا تكشف عن ثلاث منشآت جديدة للأسلحة الكيماوية

* البيت الابيض: اوباما قد ينشر مستشارين عسكريين امريكيين في مواقع متقدمة في العراق