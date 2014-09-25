الخميس 25 سبتمبر أيلول

أهم الأنباء الإقليمية

* كاميرون يدعو البرلمان البريطاني للانعقاد للتصديق على المشاركة في الهجمات على تنظيم الدولة الاسلامية.

* واشنطن وأعضاء ما يسمى بمجموعة أصدقاء سوريا يتعهدون بتقديم أكثر من 90 مليون دولار مساعدات للمعارضة السورية.

* فرنسا تنتقد الاتحاد الأوروبي بشدة وتقول إن سلبيته تجاه الحرب الأهلية المستمرة في سوريا منذ ثلاثة أعوام شجعت على الفوضى وسمحت بأن يتخذ الصراع نهجا متشددا.

* أمريكا تنفذ خمس ضربات جديدة ضد الدولة الاسلامية في العراق وسوريا

* سوريا تقول ان الضربات التي تقودها الولايات المتحدة تسير "في الاتجاه الصحيح"