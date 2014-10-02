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الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويرتفع في السوداء

Thu Oct 2, 2014 12:43pm GMT
 
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القاهرة 2 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - استقر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الخميس وقال البنك إنه باع 39 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه مقابل الدولار دون تغير عن يوم الأربعاء.

وفي السوق غير الرسمية قال أحد المتعاملين إن الجنيه ارتفع قليلا ليجري تداوله عند 7.39 جنيه للدولار مقارنة مع 7.38 يوم الأربعاء.

وظل سعر بيع الدولار يتحرك في نطاق ضيق منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض المركزي 40 مليون دولار للبيع في عطاء اليوم.

ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي المركزي سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 