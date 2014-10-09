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الخميس 9 أكتوبر تشرين الأول
أهم الأنباء الإقليمية
* رئيس الوزراء اليمني الجديد أحمد عوض بن مبارك يعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه بعد ساعات من دعوة الحوثيين إلى احتجاجات حاشدة ضد ما وصفوه بالتدخل الأجنبي في قرار تعيينه.
* مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية يشنون هجوما جديدا على مدينة كوباني السورية ومقتل 21 شخصا اثناء احتجاجات للاكراد في تركيا مع تصاعد التوتر جراء الوضع في كوباني.
* كيري: منع سقوط كوباني ليس هدفا استراتيجيا للولايات المتحدة وفكرة انشاء منطقة عازلة تحتاج الي دراسة متأنية.
* الجيش الأمريكي يقول إنه نفذ ست ضربات جوية على الدولة الإسلامية قرب كوباني.
* حزب الله: الهجوم الحدودي رسالة لاسرائيل. يتبع