الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويرتفع في السوداء

القاهرة 9 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - استقر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الخميس وقال البنك إنه باع 37.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه مقابل الدولار دون تغيير عن سعره في عطاء أمس.

وفي السوق غير الرسمية قال أحد المتعاملين إنه جرى تداول الجنيه بسعر 7.37 جنيه للدولار ارتفاعا من 7.40 جنيه للدولار أمس.

وظل سعر بيع الدولار يتحرك في نطاق ضيق منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض المركزي 40 مليون دولار للبيع في عطاء اليوم.