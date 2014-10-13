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الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويتراجع في السوداء

Mon Oct 13, 2014 11:10am GMT
 
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القاهرة 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - استقر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الاثنين وقال البنك إنه باع 37.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه مقابل الدولار دون تغيير عن سعره في عطاء الخميس الماضي.

وفي السوق غير الرسمية قال أحد المتعاملين إنه جرى تداول الجنيه بسعر 7.38 جنيه للدولار انخفاضا من 7.37 جنيه للدولار يوم الخميس.

ويتحرك سعر بيع الدولار في نطاق ضيق منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض المركزي 40 مليون دولار للبيع في عطاء اليوم.

ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي المركزي سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية)
 