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صباح الخير من رويترز

Thu Oct 16, 2014 4:31am GMT
 
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الخميس 16 أكتوبر تشرين الأول

أهم الأنباء الإقليمية

* أكراد سوريون يقولون انهم يقدمون معلومات عن اهداف للضربات الجوية قرب كوباني

* البنتاجون: امريكا تعتقد انها قتلت مئات من مقاتلي الدولة الاسلامية في ضربات كوباني

* المعارضة السورية في المنفى تعيد انتخاب طعمة المدعوم من قطر زعيما للائتلاف

* رئيس الوزراء الجزائري يعلن التوصل لاتفاق لانهاء احتجاج الشرطة

* الجيش الليبي وسكان يقاتلون مسلحين إسلاميين في بنغازي

* انفصاليون يمنيون يطالبون شركات النفط بوقف التصدير من جنوب البلاد.

* الحوثيون يسيطرون على ميناء الحديدة في اليمن.   يتبع
 