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الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويتراجع في السوداء

Thu Oct 16, 2014 2:44pm GMT
 
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القاهرة 16 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الخميس وقال البنك إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه مقابل الدولار دون تغيير عن سعره في عطاء يوم الأربعاء.

وفي السوق غير الرسمية قال أحد المتعاملين إنه جرى تداول الجنيه بسعر 7.45 جنيه للدولار انخفاضا من 7.40 جنيه للدولار يوم الأربعاء.

ويتحرك سعر بيع الدولار في نطاق ضيق منذ بداية يونيو حزيران بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض المركزي 40 مليون دولار للبيع في عطاء اليوم.

ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 