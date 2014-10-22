الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويرتفع في السوداء

القاهرة 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الأربعاء لكنه بدأ يرتفع في السوق السوداء بعد انخفاضه على مدى نحو أسبوع. وقال البنك المركزي إنه باع 40 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه مقابل الدولار دون تغير عن سعره في العطاء السابق يوم الاثنين.

ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

وفي السوق غير الرسمية قال أحد المتعاملين إنه جرى تداول الجنيه بسعر 7.43 جنيه للدولار ارتفاعا من 7.47 جنيه للدولار يوم الاثنين. ويتراجع الجنيه بشكل مطرد في السوق السوداء منذ أكثر من أسبوع.