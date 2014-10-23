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صباح الخير من رويترز

Thu Oct 23, 2014 4:30am GMT
 
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الخميس 23 أكتوبر تشرين الأول

أهم الأنباء الإقليمية

* الشرطة الاسرائيلية تقول إن سائقا فلسطينيا دهس عددا من المارة بسيارته عند محطة للقطار الخفيف في القدس مما اسفر عن مقتل رضيعة واصابة ثمانية اخرين.

* الجيش الإسرائيلي يعلن اصابة اثنين من جنوده في هجوم على الحدود مع مصر.

* الرئيس التركي: الولايات المتحدة أخطأت باسقاط أسلحة جوا للمقاتلين الأكراد في مدينة كوباني السورية.

* سوريا تقول إنها أسقطت طائرتين تابعتين لتنظيم الدولة الإسلامية.

* محكمة مصرية تعاقب 12 بالسجن المؤبد بتهم تتصل بالإرهاب.   يتبع
 