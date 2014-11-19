مقدمة 1-الدولار متذبذب في السوق السوداء بمصر قبل سداد وديعة قطر

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القاهرة 19 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - لم يطرأ تغير على سعر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الأربعاء لكن العملة شهدت تقلبات في السوق السوداء إذ غذى ارتفاع الطلب التجاري على الدولار المخاوف من نقص وشيك في العملة الصعبة بينما تستعد مصر لسداد وديعة قطرية قيمتها 2.5 مليار دولار حسبما قال متعاملون.

وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغيير عن سعره في العطاء السابق يوم الاثنين. وعرض البنك 40 مليون دولار.

ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

وفي السوق السوداء تحدث المتعاملون عن تقلبات كبيرة وقال أحد المتعاملين إن السعر سجل 7.75 جنيه للدولار في منتصف اليوم انخفاضا من 7.67 جنيه يوم الاثنين وفي تراجع كبير عن سعر يوم الخميس الذي بلغ حوالي 7.57 جنيه.

وأضاف المتعامل أن ارتفاعا كبيرا في الطلب على الدولار من شركة كبيرة في بداية الأسبوع دفع سماسرة الصرف الأجنبي إلى تجميع العملة الصعبة مما دفع السعر للارتفاع في الأسابيع القليلة الماضية وأحدث تقلبات في السوق السوداء.

وتباع المتعامل قائلا "هذا الطلب التجاري هو السبب في النقص."

وقال متعامل آخر إن الضغط بدأ يخف بعد أن وصل لذروته الليلة الماضية. وتراوح السعر في السوق السوداء بين 7.55 و7.68 جنيه للدولار بعد ظهر اليوم.