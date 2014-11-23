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صباح الخير من رويترز

Sun Nov 23, 2014 4:23am GMT
 
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الأحد 23 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية

* التونسيون يصوتون لاختيار رئيس جديد للبلاد

* مسؤولون: تنظيم الدولة الإسلامية يقتل 25 من رجال العشائر العراقية قرب الرمادي

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* أمريكا وتركيا تبحثان مرحلة انتقالية في سوريا دون مشاركة الأسد

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* واشنطن تطلع حلفاءها بالخليج على مستجدات المحادثات النووية مع ايران   يتبع
 