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صباح الخير من رويترز

Tue Nov 25, 2014 5:25am GMT
 
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الثلاثاء 25 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية

* تمديد المحادثات النووية الايرانية سبعة اشهر بعد انقضاء مهلة

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* ليبيا تستأنف الإنتاج في حقل النافورة النفطي بشرق البلاد   يتبع
 