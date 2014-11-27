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صباح الخير من رويترز

Thu Nov 27, 2014 5:28am GMT
 
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الخميس 27 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية

* اجتماع لوزراء خارجية دول التحالف المناهض لتنظيم الدولة اسلامية في 3 ديسمبر

* مصر تفتح معبر رفح الحدودي أمام العالقين الفلسطينيين على أراضيها.

* الداخلية المصرية: مقتل 3 رجال شرطة بسيناء برصاص مجهولين

* تركيا تدين قصف مطار في طرابلس أعلنت الحكومة الليبية مسؤوليتها عنه.

* مقتل 5 أشخاص في اشتباكات بين الحوثيين والسنة في صنعاء.

* رئيس إسرائيل ينتقد مشروع قانون الدولة اليهودية.

* ضغوط داخلية في أمريكا وإيران تهدد المحادثات النووية البطيئة.   يتبع
 