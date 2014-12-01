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الجنيه المصري يستقر في عطاء البنك المركزي ويتراجع في السوق السوداء

Mon Dec 1, 2014 11:24am GMT
 
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القاهرة أول ديسمبر كانون الأول (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري دون تغير في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الاثنين ولكنه تراجع في السوق السوداء.

وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار في عطاء اليوم وقال إنه باع 39.2 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغيير عن سعره في عطاء الخميس الماضي.

ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

وفي السوق غير الرسمية قال متعامل إنه جرى اليوم تداول العملة بسعر 7.64 جنيه للدولار مقارنة مع 7.60 جنيه يوم الخميس. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير إيهاب فاروق)
 