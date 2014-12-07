مقدمة 1-تراجع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 15.882 مليار دولار نهاية نوفمبر

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القاهرة 7 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 15.882 مليار دولار في نهاية نوفمبر تشرين الثاني من 16.909 مليار دولار في نهاية أكتوبر تشرين الأول.

كانت الاحتياطيات هبطت بشدة بعد الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011 لكنها زادت العام الماضي حينما قدمت دول خليجية عربية مساعدات بمليارات الدولارات للقاهرة بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وفي نوفمبر تشرين الثاني ردت مصر 2.5 مليار دولار كانت قطر أودعتها في البنك المركزي إبان حكم مرسي وهو ما حذر بعض المتعاملين من أنه قد يؤثر على مستوى الاحتياطيات.