الجنيه المصري مستقر في عطاء البنك المركزي ومنخفض في السوق السوداء

القاهرة 8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري دون تغير في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الاثنين لكنه انخفض في السوق غير الرسمية.

وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار في عطاء اليوم وقال إنه باع 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغيير عن سعره في عطاء يوم الخميس.

ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.