الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويهبط في السوداء
القاهرة 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري دون تغير في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الخميس لكنه انخفض قليلا في السوق غير الرسمية.
وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار في عطاء اليوم وقال إنه باع 38.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغيير عن سعره في عطاء يوم الأربعاء.
ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.
وفي السوق السوداء قال متعامل إنه جرى تداول العملة بسعر 7.74 جنيه للدولار اليوم أقل قليلا من سعره أمس الذي بلغ نحو 7.73 جنيه للدولار. (إعداد سها جادو للنشرة العربية)
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