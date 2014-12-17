الجنيه المصري مستقر في السوق الرسمية والسوداء

القاهرة 17 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري دون تغير في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الأربعاء وفي السوق غير الرسمية بعد بدء إجراء طرح أسبوعي رابع لبيع العملة الصعبة.

وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار في عطاء اليوم وقال إنه باع 38 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعره في عطاء يوم الاثنين.

ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

وفي السوق غير الرسمية قال متعامل إنه جرى تداول العملة بحوالي 7.70 جنيه للدولار دون تغيير عن اليوم السابق.

واستقرت أسعار الدولار في السوق السوداء إلى حد كبير منذ أن أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي عن إجراء طرح أسبوعي رابع يضاف إلى عمليات بيع الدولار الدورية أيام الاثنين والأربعاء والخميس.