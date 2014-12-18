الخميس 18 ديسمبر كانون الأول

أهم الأنباء الإقليمية

* الأردن يقدم الى مجلس الامن الدولي مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017.

* متحدث عسكري مصري يقول إن طائرة عسكرية سقطت نتيجة عطل فني أثناء تدريب مشترك بين قوات مصرية واماراتية مما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من أربعة أفراد.

* محكمة أوروبية تقضي برفع حماس من قائمة التنظيمات الإرهابية