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صباح الخير من رويترز

Thu Dec 18, 2014 4:43am GMT
 
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الخميس 18 ديسمبر كانون الأول

أهم الأنباء الإقليمية

* الأردن يقدم الى مجلس الامن الدولي مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017.

* متحدث عسكري مصري يقول إن طائرة عسكرية سقطت نتيجة عطل فني أثناء تدريب مشترك بين قوات مصرية واماراتية مما أدى إلى مقتل طاقمها المكون من أربعة أفراد.

* محكمة أوروبية تقضي برفع حماس من قائمة التنظيمات الإرهابية

* المرصد السوري: العثور على أكثر من 230 جثة في مقبرة جماعية في شرق سوريا   يتبع
 