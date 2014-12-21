الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويتراجع في السوداء
القاهرة 21 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري دون تغير في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الأحد وتراجع في السوق غير الرسمية.
وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار في عطاء اليوم وقال إنه باع 37.8 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغيير عن سعره في عطاء يوم الخميس.
ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.
وفي السوق السوداء قال متعامل إنه جرى تداول العملة بحوالي 7.80 جنيه للدولار انخفاضا من سعره يوم الخميس الذي بلغ 7.78 جنيه للدولار. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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