الجنيه المصري يستقر في السوقين الرسمية والسوداء

القاهرة 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري دون تغير في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الخميس وفي السوق السوداء.

وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار في عطاء اليوم وقال إنه باع 38.2 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغيير عن سعره في عطاء يوم الأربعاء.

ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

وفي السوق غير الرسمية قال متعامل إنه جرى تداول العملة بسعر 7.80 جنيه للدولار اليوم الخميس دون تغير يذكر مقارنة مع يوم الأربعاء حيث قال متعاملون إن السعر تراوح بين 7.80 و7.81 جنيه للدولار.