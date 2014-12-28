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الجنيه المصري يستقر في السوقين الرسمية والسوداء

Sun Dec 28, 2014 10:22am GMT
 
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القاهرة 28 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري دون تغيير في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الأحد وفي السوق السوداء.

وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار في عطاء اليوم وقال إنه باع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعره في عطاء يوم الخميس.

ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

وفي السوق غير الرسمية قال المتعاملون إنه جرى تداول العملة بسعر 7.80-7.81 جنيه للدولار اليوم دون تغير يذكر مقارنة مع يوم الخميس عندما قال متعامل إن السعر 7.80 جنيه. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
 