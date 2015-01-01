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صباح الخير من رويترز

Thu Jan 1, 2015 4:21am GMT
 
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الخميس أول يناير كانون الثاني

أهم الأنباء الإقليمية

* الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوقع على 20 اتفاقية دولية منها اتفاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

* الرئيس السوري بشار الأسد يزور منطقة جوبر على أطراف دمشق ويوجه الشكر للجنود الذين يكافحون "الارهاب".

* العاهل السعودي يدخل المستشفى لإجراء فحوص طبية.

* قائد السبسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا جديدا لتونس.

* مصادر طبية: انتحاري يقتل 33 على الأقل في هجوم بوسط اليمن.

* مؤسسة النفط الليبية: غلق ميناءي الزاوية ومليته بسبب الطقس.   يتبع
 