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الخميس أول يناير كانون الثاني
أهم الأنباء الإقليمية
* الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوقع على 20 اتفاقية دولية منها اتفاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
* الرئيس السوري بشار الأسد يزور منطقة جوبر على أطراف دمشق ويوجه الشكر للجنود الذين يكافحون "الارهاب".
* العاهل السعودي يدخل المستشفى لإجراء فحوص طبية.
* قائد السبسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا جديدا لتونس.
* مصادر طبية: انتحاري يقتل 33 على الأقل في هجوم بوسط اليمن.
* مؤسسة النفط الليبية: غلق ميناءي الزاوية ومليته بسبب الطقس. يتبع