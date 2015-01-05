الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويرتفع في السوداء
القاهرة 5 يناير كانون الثاني (رويترز) - استقر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الاثنين بينما ارتفع في السوق السوداء.
وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار للبيع في عطاء اليوم وقال إنه باع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه مقابل الدولار دون تغير عن العطاء السابق.
ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.
وفي السوق السوداء قال متعامل إنه جرى تداول الجنيه عند 7.75 جنيه مقابل الدولار اليوم ارتفاعا من حوالي 7.77 جنيه أمس الأحد. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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