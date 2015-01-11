الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويرتفع في السوداء

القاهرة 11 يناير كانون الثاني (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الأحد لكنه ارتفع في السوق السوداء.

وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار للبيع في عطاء اليوم وقال إنه باع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه مقابل الدولار دون تغير عن العطاء السابق.

ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

وفي السوق السوداء قال متعامل إنه جرى تداول الجنيه عند 7.79 جنيه مقابل الدولار اليوم بارتفاع طفيف عن 7.80 جنيه للدولار يوم الخميس.

واستحدث البنك المركزي طرحا اسبوعيا رابعا في ديسمبر كانون الأول في اطار جهوده لكبح السوق السوداء سعيا لسد الفجوة بين السعر الرسمي وفي السوق الموازية. ولكنه لم يفلح في ذلك حتى الآن.