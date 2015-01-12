الجنيه المصري يستقر في السوق الرسمية ويرتفع في السوداء

القاهرة 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الاثنين لكنه ارتفع في السوق السوداء.

وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار في عطاء اليوم وقال إنه باع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق أمس الأحد.

ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

وفي السوق السوداء قال متعامل إنه جرى تداول العملة عند 7.75 جنيه للدولار اليوم مقارنة مع 7.79 جنيه يوم الأحد.

واستحدث البنك المركزي طرحا أسبوعيا رابعا في ديسمبر كانون الأول في إطار جهوده لكبح السوق السوداء سعيا لسد الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.