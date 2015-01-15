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صباح الخير من رويترز

Thu Jan 15, 2015 4:41am GMT
 
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الخميس 15 يناير كانون الثاني

أهم الأنباء الإقليمية

* البنتاجون ينقل خمسة يمنيين من معتقل جوانتانامو إلى عمان واستونيا في أول تسليم لسجناء هذا العام.

* العراق: جهود التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية غير كافية

* أمريكا: 18 ضربة جوية استهدفت الدولة الإسلامية في 24 ساعة.

* تنظيم القاعدة يعلن المسؤولية عن الهجوم على شارلي إبدو.

* السيسي يزور الإمارات الأحد ويحضر قمة طاقة المستقبل.

* وكالات الإغاثة تخشى انهيار الخدمات العامة في ليبيا

* مفتي فلسطين: إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي يؤجج مشاعر الحقد والكراهية   يتبع
 