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الخميس 15 يناير كانون الثاني
أهم الأنباء الإقليمية
* البنتاجون ينقل خمسة يمنيين من معتقل جوانتانامو إلى عمان واستونيا في أول تسليم لسجناء هذا العام.
* العراق: جهود التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية غير كافية
* أمريكا: 18 ضربة جوية استهدفت الدولة الإسلامية في 24 ساعة.
* تنظيم القاعدة يعلن المسؤولية عن الهجوم على شارلي إبدو.
* السيسي يزور الإمارات الأحد ويحضر قمة طاقة المستقبل.
* وكالات الإغاثة تخشى انهيار الخدمات العامة في ليبيا
* مفتي فلسطين: إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي يؤجج مشاعر الحقد والكراهية يتبع