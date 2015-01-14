المكتب الزراعي الفرنسي: مصر واليورو يدعمان صادرات فرنسا من القمح

باريس 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - رفع المكتب الزراعي الفرنسي (فرانس أجريمر) للشهر الثالث على التوالي توقعاته لصادرات فرنسا من القمح اللين إلى خارج الاتحاد الأوروبي هذا الموسم حيث يدعم هبوط اليورو وطلب قوي من مصر فرص التصدير.

وقال المكتب اليوم الأربعاء إنه يتوقع الآن أن تصدر فرنسا -أكبر بلد يزرع ويصدر القمح في الاتحاد الأوروبي- 8.8 مليون طن من القمح اللين إلى خارج الاتحاد في موسم 2014/2015 الذي ينتهي في 30 يونيو حزيران إرتفاعا من تقديراته السابقة البالغة 8.5 مليون طن التي اصدرها قبل شهر.

ولا تزال التوقعات الجديدة منخفضة 28 بالمئة عن صادرات موسم 2013/2014 لكنها أعلى بكثير من التقديرات الاولية للمكتب الزراعي والبالغة ثمانية ملايين طن بعدما تضرر المحصول بسبب الأمطار وهو ما هدد باستبعاد فرنسا من اسواق القمح الاعلي جودة.

وقالت أوليفيا لو لاميه رئيسة وحدة الحبوب بالمكتب الزراعي الفرنسي "يرجع هذا التعديل بشكل اساسي الي التدفق المستمر للمبيعات إلى مصر... العامل الثاني وراء هذا التفاؤل الكبير هو سعر الصرف. قلنا لبعض الوقت إن سعر الصرف ايجابي لكنه الان ايجابي بشكل اكبر."

وأدت أسعار منافسة إلى زيادة صادرات فرنسا إلى مصر -أكبر مستورد للقمح في العالم- حيث بلغت مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية 1.32 مليون طن من القمح الفرنسي منذ بداية الموسم الحالي متفوقة على مشترياتها من رومانيا وروسيا.