الجنيه المصري مستقر في السوق الرسمية ويرتفع في السوداء

القاهرة 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - استقر سعر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الخميس لكنه ارتفع في السوق السوداء.

وعرض البنك المركزي 40 مليون دولار في عطاء اليوم وقال إنه باع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق أمس الأربعاء.

ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

وفي السوق غير الرسمية قال متعامل إنه جرى تداول العملة عند 7.75 جنيه للدولار اليوم مقارنة مع مستويات قرب 7.84 جنيه يوم الأربعاء.

واستحدث البنك المركزي طرحا أسبوعيا رابعا في ديسمبر كانون الأول في إطار جهوده لكبح السوق السوداء بعد اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.