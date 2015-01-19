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الجنيه المصري يسجل أدنى سعر رسمي لليوم الثاني

Mon Jan 19, 2015 10:16am GMT
 
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القاهرة 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - تراجع الجنيه المصري إلى 7.24 جنيه للدولار من 7.19 في عطاء البنك المركزي اليوم الاثنين مسجلا أدنى سعر رسمي له ومواصلا انخفاضه لثاني يوم على التوالي هذا الأسبوع.

وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار وباع 38.4 مليون دولار حيث بلغ أقل سعر مقبول 7.24 جنيه.

وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي لكن السوق السوداء تظل نشطة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 