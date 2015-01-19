الجنيه المصري يسجل أدنى سعر رسمي لليوم الثاني

القاهرة 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - تراجع الجنيه المصري إلى 7.24 جنيه للدولار من 7.19 في عطاء البنك المركزي اليوم الاثنين مسجلا أدنى سعر رسمي له ومواصلا انخفاضه لثاني يوم على التوالي هذا الأسبوع.